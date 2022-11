Concert de Fanny CLAMAGIRAND et Paloma KOUIDER Gavaudun Gavaudun Catégories d’évènement: Gavaudun

Concert de Fanny CLAMAGIRAND et Paloma KOUIDER

Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

Église de Laurenque Gavaudun Lot-et-Garonne

2023-07-20 18:00:00

Lot-et-Garonne Gavaudun Fanny CLAMAGIRAND au violon et Paloma KOUIDER au piano, avec Schubert et Saint-Saëns au programme. Fanny CLAMAGIRAND au violon et Paloma KOUIDER au piano, avec Schubert et Saint-Saëns au programme. +33 5 53 01 25 79 Connaissance des jeunes interprêtes ©pixabay

