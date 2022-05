CONCERT DE FALLA ET LA CULTURE POPULAIRE ESPAGNOLE Médiathèque Castagnéra Talence Catégories d’évènement: Gironde

Médiathèque Castagnéra, le mercredi 4 mai à 18:15

Un répertoire consacré à l’Espagne, avec des incursions en France, une soirée montrant comment la musique folklorique de notre voisin, aussi diversifiée que dense, jota, boléro, paso-doble, musique arabo­andalouse … vient pénétrer l’œuvre du plus grand compositeur espagnol, l’andalou Manuel DE FALLA. Une conteuse, à la façon des gitanes au coin du feu, viendra raconter l’histoire extraordinaire d’un compositeur amoureux de la France et de l’Andalousie, exilé en Argentine, au destin singulier. La guitare, instrument roi de l’Espagne, représentée par l’un des plus grands duos français actuels, imposera une couleur poétique et typique de sa musique, sur fond de traditions populaires (corrida, flamenco, etc … ) et de Guerre d’Espagne : jQue Viva Espaiia **Duo Palissandre, Vanessa Dartier et Yann Dufresne, guitares, France Desneulin, conteuse**

Duo Palissandre, Vanessa Dartier et Yann Dufresne, guitares, France Desneulin, conteuse

