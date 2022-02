Concert de « Fainni Ni Poer » Châteaudouble Châteaudouble Catégories d’évènement: Châteaudouble

Concert de « Fainni Ni Poer » Châteaudouble, 18 mars 2022, Châteaudouble. Concert de « Fainni Ni Poer » Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

2022-03-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-03-18 Le Troquet de Marette 24 Grande Rue

Châteaudouble Drôme Châteaudouble Musique irlandaise traditionnelle, qui évoque la fête, les pubs, passant sans complexe des danse endiablées aux complaintes. prog.c.tout.verre@gmail.com http://troquetdemarette.jimdo.com/ Le Troquet de Marette 24 Grande Rue Châteaudouble

