Concert de fado – La Maison de MA Région MillauMillau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Millau

Concert de fado – La Maison de MA Région, 6 avril 2023, MillauMillau . Concert de fado – La Maison de MA Région La Maison de MA Région Millau Aveyron Millau

2023-04-06 – 2023-04-06 Millau

Aveyron Millau Aveyron EUR La Maison de MA Région Place de la Capelle Millau Concert de fado, 6 avril 2023 à 18h, Maison de la Région – Millau

Concert à l’occasion du vernissage de l’exposition HISTOIRE DU FADO du 1er au 21 avril 2023 Tereza De Almeida est née à Lisbonne et y a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Le fado a donc été ancré dans son être depuis son plus jeune âge. Tardivement, c’est ce mode d’expression musicale qui lui a permis de maintenir le lien avec ses origines, d’y plonger au fin fond de son âme et de transmettre de manière authentique ce sentiment de « saudade » caractéristique de la culture portugaise. Pour le spectacle du 6 avril, à Ma Maison de la Région, Tereza De Almeida sera accompagnée à la guitare par Bernard De Giorgi. Ensemble, ils présentent un spectacle de fado, original dans leurs arrangements musicaux et les brèves présentations contextualisées. Entrée libre et gratuite Maison de région : ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h Concert à l’occasion du vernissage de l’exposition HISTOIRE DU FADO du 1er au 21 avril 2023 +33 5 61 39 68 12 https://www.laregion.fr/maison-millau Tereza de Almeida

Millau Millau

dernière mise à jour : 2023-02-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse La Maison de MA Région Millau Aveyron Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau /

Concert de fado – La Maison de MA Région 2023-04-06 was last modified: by Concert de fado – La Maison de MA Région Millau Millau 6 avril 2023 Aveyron La Maison de MA Région Millau Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron