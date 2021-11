Tourcoing Médiathèque Andrée Chedid Nord, Tourcoing Concert de Facteurs Chevaux Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque Andrée Chedid, le samedi 27 novembre à 15:00

Après un premier album ayant marqué les esprits – _La maison sous les eaux_ – Facteur Chevaux nous est revenu avec une nouvelle merveille de folk épuré intitulée _Chante nuit_ en 2020. Duo guitare-voix, Sammy Decoster et Fabien Guidollet incarnent une chanson française singulière, unanimement saluée par la presse nationale, de Télérama au Monde. Aventureux, Facteurs Chevaux aiment interpréter leur musique dans des lieux inattendus, en forêt ou dans une grotte, c’est donc avec beaucoup de bonheur que nous les avons invités à se produire dans une médiathèque. Venez nombreux découvrir le palais de ces Facteurs Chevaux.

Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

Duo acoustique aux harmonies vocales entêtantes, Facteurs Chevaux nous offre des chansons contes qui convient les esprits de la forêt ou les légendes des montagnes. Le meilleur du folk en médiathèque. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Belencontre Nord

