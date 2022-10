Concert de Face cachée + Louca Done

Une soirée performance animée par Face Cachée et le groupe Louca Done. Pendant que ces derniers nous emballent avec leur mix de projections, samples et musique en live, Face Cachée s'attaque à une peinture en direct.

