Concert de Eskélina Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, 11 juin 2022, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières.

Concert de Eskélina Trachère Espace Côté Jardin Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières

2022-06-11 – 2022-06-11 Trachère Espace Côté Jardin

Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24230 Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières

L’histoire d’Eskelina débute en Suède – le pays qui lui a donné son accent chantant et une façon unique de jouer avec la langue française.

Elle nous donne à voir une identité de plus en plus libre, franche, lumineuse et dont les textes assument une pensée qui ne se laisse enfermer ni par la société, ni par la bien-pensance. Que ce soit par son histoire, ses chansons ou sa joie de vivre, Eskelina nous enchante avec sa vision décalée, réaliste et romantique de la vie moderne.

+33 5 53 27 56 75

Cluzeau Christian

Trachère Espace Côté Jardin Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières

