Tarnos Tarnos Landes, Tarnos Concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger. Tarnos Tarnos Catégories d’évènement: Landes

Tarnos

Concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger. Tarnos, 22 octobre 2021, Tarnos. Concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger. 2021-10-22 – 2021-10-22 Rue de la Cité Eglise des Forges

Tarnos Landes Tarnos La 7e édition de Topographic, intitulée « Art & Musique : A Wop Bam Boom », investit à nouveau l’église Notre-Dame-des-Forges de Tarnos.

Pour cela la ville de Tarnos organise aussi des animations ! Venez donc assister à un concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger.

Rendez-vous à 20h30 église Notre-Dame des Forges. Sur réservation.

Port du masque obligatoire. La 7e édition de Topographic, intitulée « Art & Musique : A Wop Bam Boom », investit à nouveau l’église Notre-Dame-des-Forges de Tarnos.

Pour cela la ville de Tarnos organise aussi des animations ! Venez donc assister à un concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger.

Rendez-vous à 20h30 église Notre-Dame des Forges. Sur réservation.

Port du masque obligatoire. +33 6 80 68 80 38 La 7e édition de Topographic, intitulée « Art & Musique : A Wop Bam Boom », investit à nouveau l’église Notre-Dame-des-Forges de Tarnos.

Pour cela la ville de Tarnos organise aussi des animations ! Venez donc assister à un concert de Eric Chenaux + Antoine Bellanger.

Rendez-vous à 20h30 église Notre-Dame des Forges. Sur réservation.

Port du masque obligatoire. libre de droit dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tarnos Autres Lieu Tarnos Adresse Rue de la Cité Eglise des Forges Ville Tarnos lieuville 43.53064#-1.49494