Concert de Emma MILAN et Floriane CHARLES Saint-Philbert-sur-Orne, 6 août 2022, Saint-Philbert-sur-Orne.

Concert de Emma MILAN et Floriane CHARLES Saint-Philbert-sur-Orne

2022-08-06 19:00:00 – 2022-08-06

Saint-Philbert-sur-Orne Orne Saint-Philbert-sur-Orne

Emma MILÁN – Chant

Floriane CHARLES – Guitare

Une guitare, une voix et… l’Argentine au cœur.

C’est un duo délicat et vibrant à la fois, deux personnalités qui se complètent à merveille en musique. Petit à petit elles tissent des liens d’amitié artistique qui les conduit à monter un répertoire réunissant la musique urbaine argentine – le tango de Buenos Aires – et les rythmes les plus emblématiques d’un folklore aussi riche et contrasté que les provinces de ce pays sans limites.

Le duo Emma Milán et Floriane Charles propose un concert voix et guitare, dans un répertoire de “tango argentin”- comme on aime le préciser de ce côté-ci de l’atlantique- mais aussi de bien d’autres rythmes venus de “l’intérieur” de cet immense pays.

Amoureuses de ces musiques souvent mal connues en Europe, des paysages infinis qu’elles reflètent et de l’authenticité de ceux qui les habitent, ces deux artistes touchent au cœur tous les publics, qu’ils soient aficionados ou néophytes.

Sur scène, elles ont cette générosité qui permet au talent de s’exprimer avec toutes ses nuances et de s’approcher au plus près de chaque spectateur.

Peu importe l’espace qu’elles occupent, elles s’engagent de la même façon dans leur désir de se faire passeuses d’une culture à laquelle elles s’identifient profondément. C’est l’Argentine du port de Buenos Aires et de la pampa qui vient frapper à la porte des villes et villages de France. Dépaysement et rêverie garantis !

Quelques mots pour présenter ces deux artistes :

Emma MILÁN

Rien ne destinait Emma Milán au tango chanté, mais le hasard faisant bien les choses, cette amoureuse des mots décida, il y a près de trente ans, d’engager sa vie et sa voix dans une belle aventure argentine. C’est peut-être justement parce qu’elle n’a pas grandi avec le tango et sa tradition qu’Emma Milán parvient à transmettre une telle émotion dans ses chansons, redoublant de passion pour s’approcher au plus près de l’authentique. Fidèle à ses premières amours, elle poursuit son exploration de la poésie argentine en interprétant des textes d’une vivacité charnelle ; ses fréquents séjours outre atlantique nourrissent chaque morceau, replongeant aux racines traditionnelles du tango mais aussi du folklore de cet immense pays. On ne compte plus les nombreux musiciens qui l’ont accompagnée ici ou là-bas : les guitaristes Rudi Flores, Ciro Pérez, Diego Trosman, Tomás Bordalejo, Juan Falú, Moscato Luna, Diego Kvitko, les pianistes Roger Helou, Pablo Murgier, Chloé Pfeiffer, les bandonéonistes Nini Flores, Fernando Maguna …

Floriane CHARLES

Floriane Charles, guitariste vendômoise grattait déjà ses premières cordes avant l’âge de 6 ans. Elle a rapidement montré une aisance technique et une musicalité étonnantes. Éclectique, elle explore différents styles avec depuis plusieurs années une prédilection pour les mélodies d’Amérique Latine. Au fil de ses nombreux voyages, l’Argentine est devenue son véritable pays d’adoption. C’est donc tout naturellement qu’elle se consacre entièrement à ses rythmes de la capitale et de l’intérieur. Actuellement, elle fait partie de différents projets musicaux autour du tango et du folklore.

Depuis plus de 10 ans, elle parcourt la France et a été invitée dans de nombreux festivals à travers le monde (Argentine, Equateur, Mexique, Chili, Costa Rica, Etats-Unis, Espagne et autres pays d’Europe…).

+33 2 33 35 86 57 http://www.festivart-production.com/

Saint-Philbert-sur-Orne

