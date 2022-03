Concert de Emilie Marsch Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Des mots pleins la tête : Une semaine d'ateliers d'écriture de chanson, c'est ce qu' Emilie Marsh proposera aux élèves de quatrième des collèges Max Bramerie à La Force et Jacques Prévert à Bergerac. L'occasion pour eux, accompagnés de leurs enseignants d'éducation musicale et de français, de plonger au cœur du processus de création. Ils accompagneront l'artiste sur scène pour nous interpréter leurs chansons.

