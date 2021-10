Laval Laval Laval, Mayenne CONCERT DE “EGO LE CACHALOT” À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

CONCERT DE “EGO LE CACHALOT” À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE Laval, 24 octobre 2021, Laval. CONCERT DE “EGO LE CACHALOT” À LA BIBLIOTHÈQUE ALBERT-LEGENDRE Laval

2021-10-24 – 2021-10-24

Laval Mayenne Laval Ego revient en Super Ego avec une cape, un masque et un slip pour voler à notre

secours ! Derrière cet imposant cétacé, David Delabrosse continue de parler sans chichi aux enfants du monde d’aujourd’hui. Fake news, disputes de parents ou peur des maladies sont au menu de ce troisième spectacle. Fidèle à un registre pop, les nouveaux tubes d’Ego feront chanter et danser les petits comme les grands. Gageons que Super Ego parvienne, sinon à nous sauver, au moins à nous divertir intelligemment.

À partir de 3 ans

