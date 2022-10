Concert de Edward Perraud trio « HORS TEMPS » Cherbourg-en-Cotentin, 28 octobre 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Rue Ferdinand Buisson Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin Manche Tourlaville Rue Ferdinand Buisson

2022-10-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-10-28 22:00:00 22:00:00

Edward PERRAUD (Batterie). Bruno ANGELINI (Piano). Arnault CUISINIER (Contrebasse).

Pour son 11e concert, Presqu’ile Impro Jazz invite, pour la première fois de sa jeune histoire, un batteur… et quel batteur ! Batteur compositeur devrait-on plutôt dire.

Partisan du don de soi, Edward Perraud revendique un parcours et un style éloignés des chapelles et de la bienséance. Sur scène, il habite l’espace de manière intuitive et semble toujours aller au-delà du possible, laissant s’exprimer un jeu ouvert, libre, à la fois maîtrisé et improbable. Son jeu à fleur de peau nous emmène loin des chemins balisés et nous amène à le considérer comme l’un des batteurs les plus doués et les plus créatifs de la scène internationale. Élève de Daniel Humair et de Ramon Lopez, il compte à son actif une soixantaine de disques sur de nombreux labels. Tony Malaby, Michel Portal, Joelle Léandre, Thomas de Pourquerie, ils sont nombreux à l’avoir invité pour partager son univers musical. Ce trio hors norme ne va pas se contenter de jouer son album mais plutôt de le réinventer comme une nouvelle histoire.

presquileimprojazz@gmail.com +33 6 87 84 87 87

