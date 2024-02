Concert de Echoes of the Jungle Parc des Chasses Langrune-sur-Mer, vendredi 16 février 2024.

Concert de Echoes of the Jungle Parc des Chasses Langrune-sur-Mer Calvados

Le trio Echoes of the Jungle revisite avec malice le répertoire du big band de Duke Ellington dans les années 20-30. Les trois musiciens jouent à transposer cette musique orchestrale pour une mini formation acoustique, afin de développer un son brut, libre et généreux. Improvisation débridée, groove farfelu et savants arrangements se croisent et donnent vie à une sorte de Blues imaginaire. Morceaux rares et mélodies phares de l’époque Jungle sont scandés haut et fort ou esquissés subtilement. Entre transe rythmique, instants planants et surprises espiègles, les auditeur.rice.s se laissent happé.e.s par cette énergie communicative, cette bulle temporelle dans laquelle le fantôme du grand Duke n’est jamais bien loin.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-02-16 22:30:00

Parc des Chasses 1 café avec 5 Pailles

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie 1cafe5pailles@lilo.org

