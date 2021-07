Germ Germ Germ, Hautes-Pyrénées Concert de ECH chez Lily Germ Germ Catégories d’évènement: Germ

Germ Hautes-Pyrénées Germ EUR 6 8 Un concert de ECH, ça fait chaud-bouillant !

Èch est un quintet à la composition originale qui produit une musique indescriptible ou qui éventuellement pourrait être qualifiée de quelque chose comme post-funk-afro-voodoo-weird-free-rock… ou pire…

Heddy Boubaker : guitare, Julien Gineste : sax alto, clavier, Erwan Lamer : batterie, Andy Lévèque : sax alto, clavier), Walkind Rodriguez : voix, trompette, percus, danse

Entrée : 8 /6 € +33 5 62 39 23 03 http://www.lilygerm.com/ dernière mise à jour : 2021-06-15 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

