Concert de Dumka à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, jeudi 11 juillet 2024.

DUMKA est un quintette mélangeant des instruments à anches (saxophone, clarinette), des cuivres (trompette, tuba) et une batterie. De la musique savante à la musique folklorique, d’un continent à l’autre, d’hier à aujourd’hui, DUMKA est une invitation au voyage et à la découverte.

Cet ensemble puise dans les sources musicales populaires des Balkans, d'Espagne, d'Amérique du Sud, mais s'amuse aussi à retranscrire des pièces de compositeurs classiques qui se sont inspirés de musiques populaires tels que Tchaïkovski, Bizet, Bartok… La formation permet à la fois l'intimité de la musique de chambre et l'esprit festif d'une fanfare joyeuse. Avec Rémi Delangle : clarinette,Eva Barthas : saxophone,Fabien Verwaerde : trompette,Jérémie Dufort : tuba et Clément Brajtman : batterie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 19:00:00

fin : 2024-07-11

Le Moulin de la Fontaine

Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire info@zone-i.org

L’événement Concert de Dumka à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette a été mis à jour le 2024-04-10 par OT de Vendome Territoires Vendomois