Concert de Doudouk de Levon Minassian La Ciotat, 26 juillet 2022

Concert de Doudouk de Levon Minassian

2022-07-26 – 2022-07-26

Levon Minassian emporte les spectateurs dans un voyage vers l’Arménie par les notes nostalgiques et envoûtantes du Doudouk, dans son spectacle Le Murmure des Vents.

Un moment de grâce, une parenthèse dans ce monde à la dérive, un soleil chaud et vif sur scène alors que dehors l’orage gronde, tel est le sentiment du public de La Voix d’un Peuple.

Ce spectacle, placé sous le signe de l’amour et du partage, exprime l’âme du peuple arménien.

C’est un retour au pays de ses ancêtres, où Levon Minassian a appris le doudouk, mêlant nouvelles mélodies et sonorités mélancoliques traditionnelles. Une sphère hors du temps et de la durée, où l’âme a besoin de se prolonger pour découvrir qu’elle en a encore une, et s’envoler sur les notes de cet instrument vieux de trois mille ans.

Cette formation originale rassemblée autour du doudouk est composée de dix artistes au talent complémentaire. Tour à tour, le kamantcha se mêlera aux sonorités de la guitare, d’un quatuor à cordes, d’un piano demi queue et d’un clavier. Ce programme reste une réelle invitation au voyage, ponctuée par les interventions d’une récitante, dans un esprit né autour d’une montagne sacrée il y a 3000 ans, et qui s’exprime par cette simple flûte en bois d’abricotier. Levon Minassian et ses musiciens nous invitent au voyage, à la découverte d’un monde à la fois intime et généreux, au son du doudouk dont le souffle envoûtant transporte les cœurs et les âmes sur les plateaux d’Arménie où murmure le vent des hautes plaines.

Un moment unique ou le spectateur est convié à faire abstraction du temps et de l’espace pour se mettre à l’écoute et se laisser porter par la magie du spectacle.



Levon Minassian sera accompagné des artistes Bertrand Massei au piano, Pierre Nentwig au violoncelle, Serge Arribas au clavier, Tigran Ter Stepanian à la guitare, Blandine Leydier au violon alto, Thierry Juffard au violon, Jean-Pierre Nergararian au kamantcha, Cécile Bousquet Melou au violon et avec la voix exceptionnelle de sa sœur Roselyne Minassian.



En partenariat avec l’Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste et la famille Kasparian d’Aix-en-Provence.

Une soirée exceptionnelle en perspective au son du doudouk, cet instrument traditionnel arménien, en compagnie de Levon Minassian, artiste international, maître du doudouk, reconnu pour ses musiques de films et musiques arméniennes. Évasion garantie !

