Concert de Dorothee Mields et du G.A.P. Ensemble – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Concert de Dorothee Mields et du G.A.P. Ensemble – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale, 22 juillet 2022, Saintes. Concert de Dorothee Mields et du G.A.P. Ensemble – Le Festival de Saintes

Abbaye-aux-Dames – abbatiale, le vendredi 22 juillet à 13:00

Elle se joint aux trois musiciens du G.A.P. Ensemble pour un concert mêlant baroque et moderne. Bach Extraits de cantates Chostakovitch Romanzen-Suite opus 127 Dorothee Mields, soprano G.A.P. ensemble

15 à 30 € selon placements

La soprano allemande Dorothee Mields s’est illustrée dans le répertoire du XVII et XVIIIe siècle par la virtuosité et l’expressivité de ses interprétations. Abbaye-aux-Dames – abbatiale Place de l’Abbaye 17100 Saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-22T13:00:00 2022-07-22T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Abbaye-aux-Dames - abbatiale Adresse Place de l'Abbaye 17100 Saintes Ville Saintes lieuville Abbaye-aux-Dames - abbatiale Saintes Departement Charente-Maritime

Abbaye-aux-Dames - abbatiale Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Concert de Dorothee Mields et du G.A.P. Ensemble – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale 2022-07-22 was last modified: by Concert de Dorothee Mields et du G.A.P. Ensemble – Le Festival de Saintes Abbaye-aux-Dames – abbatiale Abbaye-aux-Dames - abbatiale 22 juillet 2022 Abbaye-aux-Dames - abbatiale Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime