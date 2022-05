Concert de DO ON STRINGS, 11 juin 2022, .

Concert de DO ON STRINGS

2022-06-11 – 2022-06-11

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental et la médiathèque de la Communauté Urbaine d’Alençon.

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) d’Alençon et le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon accueillent en résidence pour l’année 2022 Vincent DO (Auteur, compositeur, interprète, multi-instrumentiste évoluant dans la chanson folk acoustique). L’artiste alençonnais a proposé un réarrangement de 7 de ses chansons pour l’orchestre à cordes de 2nd cycle du CRD dirigé par Séverine Joly. En parallèle, il est intervenu auprès des médiathèques de Saint-Denis-sur-Sarthon et Champfleur dans le cadre d’actions culturelles ayant pour but la création de chansons sur le thème du lien intergénérationnel. Deux chansons ont ainsi été créées, arrangées pour l’orchestre à cordes et intégrées au répertoire.

C’est la restitution de ce projet que Vincent DO, les élèves du CRD et les chorales des médiathèques nous présentent sur scène à La Luciole : un balade poétique et musicale au gré des mots accompagnant avec émotion et humour des instants de vie.

