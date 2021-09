Chantepie la Pie Muette Chantepie, Ille-et-Vilaine Concert de Djo Philip Makula la Pie Muette Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Djo Philip, auteur compositeur et instrumentiste polyvalent d’origine congolaise. Il chante un reggae aux influences afro jamaïcaines ainsi que de l’afroworld, un mélange dynamique de ses musiques d’origines et de ses différentes rencontres musicales à travers le monde. Venez le découvrir pour un concert gratuit et intimiste, sur la terrase de la Pie Muette. Pass sanitaire nécessaire.

Entrée libre – 02 99 51 39 03

