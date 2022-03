concert de Djazia SATOUR Centre Socioculturel de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Centre Socioculturel de Saint-Dizier, le vendredi 11 mars à 20:00

Djazia SATOUR propose un moment unique en duo piano/voix. Sa musique sensible définie comme folk arabe s’imprègne de diverses influences. Ses compositions originales nous parlent de sujets forts tels que l’amour, la mémoire ou encore l’exil. concert organisé dans le cadre de la semaine des droits des femmes

le tarif sera libre et les fonds reversés à l’association Sos Femmes Accueil

vendredi 11 mars à 20h Centre Socioculturel de Saint-Dizier 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T20:30:00

