Concert de DJ The Kid Rue Raoul Follereau Thouars, mercredi 24 avril 2024.

Concert de DJ The Kid Rue Raoul Follereau Thouars Deux-Sèvres

Venez danser et chanter sur les sons choisis par DJ The Kid, alias Cyril MAGUY, accompagné de sa guitare électrique ! Au programme, de la pop, du rock, du Hip Hop, de la chanson…. Bref un peu n’importe quoi pourvu que ça bouge ! C’est de la boum party !

Sur réservation. À partir de 3 ans 5.4 5.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 16:30:00

fin : 2024-04-24 17:30:00

Rue Raoul Follereau Aux bassins du Thouet

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bdt@thouars-communaute.fr

L’événement Concert de DJ The Kid Thouars a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison du Thouarsais