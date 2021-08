Lagruère Lagruère Lagruère, Lot-et-Garonne Concert de DJ NEIS à la Poudre d’Escampette Lagruère Lagruère Catégories d’évènement: Lagruère

Lot-et-Garonne

Concert de DJ NEIS à la Poudre d’Escampette Lagruère, 15 août 2021, Lagruère. Concert de DJ NEIS à la Poudre d’Escampette 2021-08-15 – 2021-08-15 La Poudre d’Escampette Halte nautique

Lagruère Lot-et-Garonne EUR Concert avec DJ NEIS et ses remix originaux à 15h.

Le midi, restauration sur place (Brunch avec buffet à volonté) ou menu. Concert avec DJ NEIS et ses remix originaux à 15h.

Le midi, restauration sur place (Brunch avec buffet à volonté) ou menu. +33 6 75 11 51 13 Concert avec DJ NEIS et ses remix originaux à 15h.

Le midi, restauration sur place (Brunch avec buffet à volonté) ou menu. Poudre d’Escampette dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Lagruère, Lot-et-Garonne Autres Lieu Lagruère Adresse La Poudre d'Escampette Halte nautique Ville Lagruère lieuville 44.39356#0.25148