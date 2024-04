Concert de Dirty Old Mat Au Melar dit Locmélar, vendredi 31 mai 2024.

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de ses guitares, ses harmonicas et ses machines. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, punk rock et folk irlandais.

Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.​

Après 12 années à sillonner les routes et arpenter les scènes au sein de divers groupes punk, rock et chanson française, il décide de tenter l’aventure solitaire en 2014. Depuis, 4 albums studio, dont le dernier « Aujourd’hui comme hier », sorti en novembre 2022. De café-concert en festival, environ 400 dates au compteur à travers la France, la Belgique et la Suisse.

Restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

