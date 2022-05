Concert de Didier Petit, violoncelliste : “Le Son des Arbres”

Concert de Didier Petit, violoncelliste : “Le Son des Arbres”, 2 juillet 2022, . Concert de Didier Petit, violoncelliste : “Le Son des Arbres”

2022-07-02 – 2022-07-02 Musicien improvisateur, amoureux de la nature et des astres, poète, Didier Petit explore toutes les techniques du violoncelle et propose une musique singulière qui écoute le monde. Pour ce concert, il nous proposera un spectacle pensé autour de l’Arbre. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Musicien improvisateur, amoureux de la nature et des astres, poète, Didier Petit explore toutes les techniques du violoncelle et propose une musique singulière qui écoute le monde. Pour ce concert, il nous proposera un spectacle pensé autour de… Musicien improvisateur, amoureux de la nature et des astres, poète, Didier Petit explore toutes les techniques du violoncelle et propose une musique singulière qui écoute le monde. Pour ce concert, il nous proposera un spectacle pensé autour de l’Arbre. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville