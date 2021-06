Le Havre Abbaye de Graville Le Havre, Seine-Maritime Concert de Didgeridoo Abbaye de Graville Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Concert de Didgeridoo Abbaye de Graville, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Le Havre. Concert de Didgeridoo

le samedi 18 septembre à Abbaye de Graville

Issu des territoires du nord de l’Australie, le didgeridoo (ou yidaki) est un instrument à vent, en eucalyptus, joué initialement par les Aborigènes lors de cérémonies et de rituels. Sa pratique se base essentiellement sur la respiration circulaire, les rythmes, la vibration, les harmoniques… devenant ainsi l’expression même du joueur. Olivier Luis, débute le didgeridoo en 2011 en autodidacte et créé l’association Norman’didge en 2015 afin de réunir les joueurs de Didgeridoo de Normandie et particulièrement de la Manche. Passionné, il a participé à de nombreuses scènes locales (Musikensaire, Artzimutés, Festivals…) contes musicaux, concerts, afin de présenter cet instrument à la fois millénaire et contemporain au grand public.

Sans réservation et dans la limite des places disponibles

Concerts courts de 20 min chacun Abbaye de Graville Rue de l’Abbaye, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:20:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:20:00;2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:20:00

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Abbaye de Graville Adresse Rue de l'Abbaye, 76600 Le Havre Ville Le Havre lieuville Abbaye de Graville Le Havre