Concert de Diabolus In Musica – Richard Coeur de Lion, le Roi chanteur Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Concert de Diabolus In Musica – Richard Coeur de Lion, le Roi chanteur Concoret, 4 juin 2022, Concoret. Concert de Diabolus In Musica – Richard Coeur de Lion, le Roi chanteur Concoret

2022-06-04 19:00:00 – 2022-06-04

Concoret Morbihan Pour célébrer la réouverture de l’église Saint-Laurent à Concoret, le prestigieux ensemble masculin Diabolus in Musica nous emmène au XIIIe siècle, avec un programme de chants consacré à l’un des plus célèbres rois du Moyen Âge. Réservation obligatoire. contact@centre-arthurien-broceliande.com +33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthurien-broceliande.com/ Pour célébrer la réouverture de l’église Saint-Laurent à Concoret, le prestigieux ensemble masculin Diabolus in Musica nous emmène au XIIIe siècle, avec un programme de chants consacré à l’un des plus célèbres rois du Moyen Âge. Réservation obligatoire. Concoret

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Concoret Adresse Ville Concoret lieuville Concoret Departement Morbihan

Concoret Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Concert de Diabolus In Musica – Richard Coeur de Lion, le Roi chanteur Concoret 2022-06-04 was last modified: by Concert de Diabolus In Musica – Richard Coeur de Lion, le Roi chanteur Concoret Concoret 4 juin 2022 Concoret morbihan

Concoret Morbihan