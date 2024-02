Concert de Darkside Rue du Collège Loudun, vendredi 19 juillet 2024.

Concert de Darkside Rue du Collège Loudun Vienne

John et Katherine reviennent de Caen pour vous rencontrer et nous offrir une soirée Rock et poésie

Concert au chapeau .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 20:00:00

fin : 2024-07-19

Rue du Collège Café Partagé

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert de Darkside Loudun a été mis à jour le 2024-02-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais