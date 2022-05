Concert de D.Wenta Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême Catégories d’évènement: Appenai-sous-Bellême

Orne

Concert de D.Wenta Appenai-sous-Bellême, 18 juin 2022, Appenai-sous-Bellême. Concert de D.Wenta Appenai-sous-Bellême

2022-06-18 – 2022-06-18

Appenai-sous-Bellême Orne Appenai-sous-Bellême Concert de D. Wenta accompagnée d’un guitariste pour vous emmener sur des airs de jazz et de blues Concert de D. Wenta accompagnée d’un guitariste pour vous emmener sur des airs de jazz et de blues appenai.patrimoine@yahoo.fr Concert de D. Wenta accompagnée d’un guitariste pour vous emmener sur des airs de jazz et de blues Appenai-sous-Bellême

dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Catégories d’évènement: Appenai-sous-Bellême, Orne Autres Lieu Appenai-sous-Bellême Adresse Ville Appenai-sous-Bellême lieuville Appenai-sous-Bellême Departement Orne

Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/appenai-sous-belleme/

Concert de D.Wenta Appenai-sous-Bellême 2022-06-18 was last modified: by Concert de D.Wenta Appenai-sous-Bellême Appenai-sous-Bellême 18 juin 2022 Appenai-sous-Bellême Orne

Appenai-sous-Bellême Orne