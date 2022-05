Concert de Cyril Adda Martigues, 25 février 2022, Martigues.

Concert de Cyril Adda Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif) Martigues

2022-02-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-25 Quai Brescon Le rallumeur d’étoiles (café associatif)

Martigues Bouches-du-Rhône

Tantôt Rock tantôt Chanson, sa musique empreinte d’une grande sincérité vous touche, sa voix vous interpelle.

Derrière sa guitare, tour à tour énergique, douce-amère ou nostalgique, Cyril Adda dévoile un folk métissé étonnamment riche et varié.



Entrée à prix libre et conscient.

Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre.

Cyril Adda met en scène des personnages, raconte des histoires, des bouts de chemin de vie que les protagonistes, témoins de notre époque vivent, nous livrant une certaine réalité sociale.

rallumeurdetoiles@gmail.com +33 4 42 02 59 80

