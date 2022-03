Concert de cuivres – Quatuor Epsilon Aiffres, 5 mars 2022, Aiffres.

Concert de cuivres – Quatuor Epsilon Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres

2022-03-05 – 2022-03-05 Espace Tartalin 435 Rue de l’Église

Aiffres Deux-Sèvres Aiffres

“Formation au spectre inhabituel, réunissant une trompette, un trombone, un cor et un tuba, Epsilon a rapidement résolu le problème de son répertoire en sollicitant des compositeurs d’aujourd’hui et en arrangeant (essentiellement par la plume de Thierry Thibault, tubiste du quatuor) lui-même nombre de chefs-d’oeuvre de l’histoire musicale occidentale. Avec la participation des élèves des classes de trompette, cor, trombone et tuba du conservatoire.”

Source : Niortagglo

+33 5 49 75 53 58

Espace Tartalin 435 Rue de l’Église Aiffres

