Salle des fêtes Jean Monnet

2022-10-15 20:30:00 – 2022-10-15 22:00:00

L'orchestre se produit salle Jean Monnet.



// au Programme //

● Canzon à 12 de G. Gabrieli

● Fanfare and Flourishes, J. Curnow

● Romance op. 5 de P.I. Tchaikovsky

● Fanfare for a Common Man, A Copland

● Jéricho suite, J. Missal

● Ballade pour Trompette, A. Carradot (soliste : Jean-Marc Régoli)

● Les Demoiselles de Rochefort (Medley), M. Legrand / Arr. Emmanuel Martin

● Solo de batterie

● Birdland, J Zawinul / Arr. Ph Sparke

● Brass Espanol, L. Niehaus.



Proposé en partenariat avec la Ville d’Aix-en-Provence, le Territoire du Pays d’Aix et le Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence. L’Ensemble de Cuivres et Percussions du Pays d’Aix, une formation de 18 musiciens, propose une série de neuf concerts à travers le territoire. L’orchestre est dirigé par Jane Latron, cheffe d’orchestre de 24 ans. +33 4 42 65 90 60 Plan de Meyreuil Place De l’Europe Meyreuil

