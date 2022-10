Concert de CTRL+C

Concert de CTRL+C, 12 mai 2023, . Concert de CTRL+C



2023-05-12 21:00:00 – 2023-05-12 Tous les morceaux sont arrangés voire triturés par CTRL+C, offrant ainsi à vos oreilles une nouvelle version de ces classiques du rock ou de la pop. Tous les morceaux sont arrangés voire triturés par CTRL+C, offrant ainsi à vos oreilles une nouvelle version de ces classiques du rock ou de la pop. dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville