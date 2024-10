Concert de Cristal Tears Bellefont-La Rauze, dimanche 13 avril 2025.

Concert de Cristal Tears

Eglise de Valroufié Bellefont-La Rauze Lot

Concert classique, guitare et chant.

Le duo Bensa-Cardinot alliant Olivier Bensa (luth, guitare et composition) et Cécile Cardinot (chant et guitare) propose de faire entrer le public dans un univers à la fois intimiste et fantasque où chaque musique choisie évoquera la clarté, la beauté, la fraîcheur, qui inspirent le titre Cristal Tears.

Nous y trouverons donc des compositeurs aux influences parfois très éloignées mais qui, tous, ont pu être frappés d’un coup de génie, celui qui touche en plein cœur.

Le compositeur de la renaissance John Dowland, qui sera largement représenté, avait pour ambition d’élaborer une harmonie parlante . Il disait on a toujours attribué un pouvoir supérieur à cette musique qui ajoute à la douceur des instruments pincés, la vivacité de la voix humaine quand elle exprime quelque digne discours ou excellent poème…

C’est exactement cela trouver chez Dowland, Bach, Fauré, Massenet, Piazzolla, Barbara, Bensa, le cristal qui nous touche tous.

Avec Cécile Cardinot, guitare et chant & Olivier Bensa, guitare et luth. .

Début : 2025-04-13 17:00:00

fin : 2025-04-13

Eglise de Valroufié

Bellefont-La Rauze 46090 Lot Occitanie

