Concert de Creedance Factory Band (CCR Tribute) Jumilhac-le-Grand, 14 mai 2022, Jumilhac-le-Grand.

Concert de Creedance Factory Band (CCR Tribute) Salle de spectacle Rhue Jumilhac-le-Grand

2022-05-14 – 2022-05-14 Salle de spectacle Rhue

Jumilhac-le-Grand Dordogne Jumilhac-le-Grand

25 EUR Tout le monde ne connaît peut-être pas son nom maladroit, mais tout le monde connaît ses hits: Bad Moon Rising, Have You Ever Seen The Rain, Down On The Corner et Proud Mary (Rolling, Rolling, Rolling on a river…). Creedence Clearwater Revival (souvent appelé Creedence ou CCR) était un groupe de rock américain actif à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Revivons ces années rockin! Vous avez aimé GREEN FACTORY BAND, vous allez aimer CREEDENCE FACTORY BAND. C’est un nouveau groupe que vous allez désormais pouvoir découvrir à La Rhue.

+33 6 73 97 63 28

