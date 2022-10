Concert de Crash en Vogue, 10 février 2023, .

Concert de Crash en Vogue



2023-02-10 21:00:00 – 2023-02-10

« Crash en Vogue » : Groupe de rock plongé dans un univers entre le rock indé de leurs origines et les nouvelles tendances. Des compo brutes et la sensibilité d’un rock alternatif pop, punk et « cold wave ».

« Crash en Vogue » : Groupe de rock plongé dans un univers entre le rock indé de leurs origines et les nouvelles tendances. Des compo brutes et la sensibilité d’un rock alternatif pop, punk et « cold wave ».

dernière mise à jour : 2022-10-09 par