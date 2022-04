Concert de Coverfield Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix Finistère Concert au Café Noir le samedi 9 avril à partir de 21h00. Entrée gratuite. Concert de country pop et irish punk, musique folk armoricaine avec le groupe Coverfield guillerm.laurence@wanadoo.fr +33 2 98 63 42 85 Concert au Café Noir le samedi 9 avril à partir de 21h00. Entrée gratuite. Concert de country pop et irish punk, musique folk armoricaine avec le groupe Coverfield Centre commercial Leclerc Café Noir Morlaix

