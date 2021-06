La Chapelle-d'Armentières Square Birchington La Chapelle-d'Armentières, Nord Concert de Cover7 Square Birchington La Chapelle-d'Armentières Catégories d’évènement: La Chapelle-d'Armentières

**COVER7 se chargera de clôturer cette fête de la musique.** ———————————————————— Le Sextuor Grand Live interprète les standards des années 70 à nos jours en passant par les artistes et groupes légendaires comme Steppenwolf, David Bowie, Pink Floyd, Joan Jett, John Lennon, Deep Purple, les incontournables des années 80-90, UB 40, INXS, Simple Minds, Depeche Mode, Red Hot Chili Pep-pers, Placebo ainsi que les grands succès actuels, Beyoncé, Bruno Mars, Major Lazer, Robin Schulz, Katy Perry, Justin Timberlake… ### Un moment de rétrospective de souvenirs et d’énergie inoubliable Fête de la musique 2021 Square Birchington Square Birchington 59930 La Chapelle d’armentieres La Chapelle-d’Armentières Nord

