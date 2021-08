Blaye Blaye Blaye, Gironde Concert de country dans la citadelle Les Yankey West Blaye Blaye Catégories d’évènement: Blaye

Gironde

Concert de country dans la citadelle Les Yankey West 2021-09-04 19:00:00 – 2021-09-04 23:00:00 Fosse du château des Rudel Citadelle de Blaye

Blaye Gironde Les Yankey West est un groupe de Country Rock américain composé de 4 musiciens jouant un répertoire inspiré des pots communs country. Le répertoire est constitué de morceaux d’artistes comme KEITH URBAN, BRAD PAISLEY, TOBY KEITH, KENNY CHESNEY, BILLY RAY CYRUS, ALLAN JACKSON, BLAKE SHELTON…

Vous voulez passer une soirée en vous transportant dans un petit coin des Etats Unis ??

Venez nous voir et partagez ce moment!

Les fonds récoltés serviront pour l'association "J'aime ma citadelle" à reconstruire une échauguette de la place forte.

