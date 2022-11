Concert de Cotilassol Quévert Quévert Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes d’Armor Quévert Cotilassol, groupe de Lanvallay au répertoire à leur image, tantôt swing, tantôt bossa, parfois festif, parfois tendre. Avec Gérard à la basse, Thierry à la guitare, Pascal à la voix et Glenou au piano. Sur réservation par mail ou téléphone. bibliotheque@ville-quevert.fr +33 2 96 82 79 66 Bibliothèque municipale 2 Rue des Freres l’Hermitte Quévert

