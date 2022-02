CONCERT DE CORS DES ALPES Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Remiremont Vosges Remiremont Concert de cors des Alpes et chants des montagnes, par le groupe “Cors et Accords de Cornimont” en partenariat avec “Les Amis du Châtelet”. mchartoire88@orange.fr +33 3 29 23 11 32 Les Amis du Châtelet

