Dans le cadre des Journées artistiques agyliennes, l’église de Saint-Ay accueillera l’ensemble Joseph Hel et Olivier Salandini pour un concert de cordes et d’orgue. En introduction de ce concert, Olivier Salandini improvisera à l’orgue avant que l’ensemble Joseph Hel interprète le quatuor de Schubert “La jeune fille et la mort”. Suivra une interprétation originale des “Variations Goldberg”, l’œuvre de Jean-Sébastien Bach, qui sera présentée sous la forme d’un jeu de “ping-pong” entre l’orgue et le trio à cordes. Concert samedi 6 novembre à 20h30 à l’église de Saint-Ay Durée : 1h30 environ Gratuit – Pass sanitaire obligatoire

L'ensemble Joseph Hel se produira à l'église de Saint-Ay avec l'organiste Olivier Salandini.

