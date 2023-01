Concert de cor Soustons Soustons Catégories d’Évènement: Landes

Soustons

Concert de cor Soustons, 22 janvier 2023, Soustons . Concert de cor 2 Rue de l’Église Eglise Saint-Pierre Soustons Landes Eglise Saint-Pierre 2 Rue de l’Église

2023-01-22 – 2023-01-22

Eglise Saint-Pierre 2 Rue de l’Église

Soustons

Landes Concert de cor : Cor des Alpes, Cor Naturel, Cor d’Harmonie… Mozart, Weber, Rossini, Telemann, Proust, Tscherepnine, Hegoàk, Wagner, Strauss…. Entrée libre participation. Concert de cor : Cor des Alpes, Cor Naturel, Cor d’Harmonie… Mozart, Weber, Rossini, Telemann, Proust, Tscherepnine, Hegoàk, Wagner, Strauss…. Entrée libre participation. Pixabay

Eglise Saint-Pierre 2 Rue de l’Église Soustons

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Soustons Landes Eglise Saint-Pierre 2 Rue de l'Église Ville Soustons lieuville Eglise Saint-Pierre 2 Rue de l'Église Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Concert de cor Soustons 2023-01-22 was last modified: by Concert de cor Soustons Soustons 22 janvier 2023 2 Rue de l'Église Eglise Saint-Pierre Soustons Landes Landes Soustons

Soustons Landes