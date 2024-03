Concert de Collectif Arp Harpes celtiques et chant Guilvinec, mardi 6 août 2024.

2 harpistes de Bretagne investissent les champs des musiques actuelles (traditionnel, chanson, musiques improvisées), de la musique classique et contemporaine.

Cristine Merienne, découverte en pleine vague celtique des années 90 par Hervé Lemeur le fondateur du label mythique Keltia Musique. Chanteuse et harpiste de haute volée, elle a donné de très nombreux concerts, d’Ecosse au Paraguay, d’Allemagne en Grèce, de Bretagne en Chine. Amoureuse de la culture bretonne, elle l’est aussi de l’écriture, elle est auteure et compositrice, à été récompensée par la sacem.

Elle propose aujourd’hui un voyage harpe et voix dans le Finistère, et cela s’appelle « Davet ar bed » Vers le monde.

Clotilde Trouillaud est une harpiste de premier plan, de ces musiciennes et musiciens qui savent intégrer l’histoire d’un instrument pour le faire vivre avec inventivité, sans jamais tomber dans la redite. L’univers artistique qu’elle exprime en solo est marqué par son talent de compositrice, proposant une musique fine et dénuée d’artifice inutile. La sobriété qu’elle déploie nous entraîne doucement à la rencontre d’une sensibilité rare. .

Début : 2024-08-06 18:30:00

fin : 2024-08-06

Chapelle Saint-Trémeur

Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

