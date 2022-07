Concert de Coco Pesto Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Thiviers

Concert de Coco Pesto Thiviers, 26 août 2022, Thiviers. Concert de Coco Pesto

16 Rue Bertran de Born La Mifa Thiviers Dordogne Isle-Auvézère La Mifa 16 Rue Bertran de Born

2022-08-26 17:50:00 – 2022-08-26 22:00:00

La Mifa 16 Rue Bertran de Born

Thiviers

Dordogne Thiviers Lâchez la pression tout l’été !

restauration sur place

à 20h30 : concert de Coco Pesto

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux Lâchez la pression tout l’été !

restauration sur place

à 20h30 : concert de Coco Pesto

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux Lâchez la pression tout l’été !

restauration sur place

à 20h30 : concert de Coco Pesto

et happy hour de 17h à 18h, Bruschetta et snack de producteurs locaux FB @lamifa

La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Thiviers Adresse Thiviers Dordogne Isle-Auvézère La Mifa 16 Rue Bertran de Born Ville Thiviers lieuville La Mifa 16 Rue Bertran de Born Thiviers Departement Dordogne

Thiviers Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Concert de Coco Pesto Thiviers 2022-08-26 was last modified: by Concert de Coco Pesto Thiviers Thiviers 26 août 2022 16 Rue Bertran de Born La Mifa Thiviers Dordogne Isle-Auvézère

Thiviers Dordogne