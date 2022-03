Concert de Clou + Meimuna Belfort, 5 mars 2022, Belfort.

Concert de Clou + Meimuna La Poudrière 7 avenue du Général Sarrail Belfort

2022-03-05 – 2022-03-05 La Poudrière 7 avenue du Général Sarrail

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort

0 0 EUR Un peu de douceur en mars avec une soirée chanson française pop & folk 100% féminine !

CLOU (Chanson pop)

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une guitare électrique et d’un clavier enveloppé par les arrangements de Dan Levy (The Do, Owlle, Jeanne Added, entre autres).

MEIMUNA (Chanson)

À la croisée de la folk et de la pop expérimentale, Meimuna livre de son chant séraphique des paroles introspectives et intimistes. En duo sur scène, la voix pure et éthérée se retrouve magnifiée par des arrangements de guitares ondoyants, nous entraînant dans un univers à fleur de peau, navigant entre espoir et mélancolie. Si la nostalgie est parfois poignante, l’écoute et ses airs de voyage initiatique laissent toujours entrevoir des destinations où la lumière triomphe.

contact@poudriere.com +33 3 84 58 11 77 https://poudriere.com/

Un peu de douceur en mars avec une soirée chanson française pop & folk 100% féminine !

CLOU (Chanson pop)

Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons. Dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Seule en scène, elle s’accompagne d’une guitare électrique et d’un clavier enveloppé par les arrangements de Dan Levy (The Do, Owlle, Jeanne Added, entre autres).

MEIMUNA (Chanson)

À la croisée de la folk et de la pop expérimentale, Meimuna livre de son chant séraphique des paroles introspectives et intimistes. En duo sur scène, la voix pure et éthérée se retrouve magnifiée par des arrangements de guitares ondoyants, nous entraînant dans un univers à fleur de peau, navigant entre espoir et mélancolie. Si la nostalgie est parfois poignante, l’écoute et ses airs de voyage initiatique laissent toujours entrevoir des destinations où la lumière triomphe.

La Poudrière 7 avenue du Général Sarrail Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-16 par