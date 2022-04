Concert de clôture Saint-Junien Saint-Junien Saint-JunienSaint-Junien Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien

Concert de clôture Saint-Junien Saint-Junien, 29 avril 2022, Saint-JunienSaint-Junien. Concert de clôture 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Saint-Junien

2022-04-29 18:30:00 18:30:00 – 2022-04-29

Saint-Junien Haute-Vienne 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien Horaire à déterminer. Ouvert à tous. Organisé par l’Association le Symphoenix. Horaire à déterminer. Ouvert à tous. 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Saint-Junien

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Saint-Junien Saint-Junien Adresse 14 Avenue Léontine Vignerie Ville Saint-JunienSaint-Junien lieuville 14 Avenue Léontine Vignerie Saint-Junien Saint-Junien Departement Haute-Vienne

Concert de clôture Saint-Junien Saint-Junien 2022-04-29 was last modified: by Concert de clôture Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien Saint-Junien 29 avril 2022 Haute-Vienne Saint-Junien

Saint-JunienSaint-Junien Haute-Vienne