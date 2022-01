Concert de clôture Pupitres en Liberté : l’Arlésienne Dole, 3 avril 2022, Dole.

Concert de clôture Pupitres en Liberté : l’Arlésienne La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole

2022-04-03 18:00:00 – 2022-04-03 La Commanderie 2 Rue d’Azans

Dole Jura

EUR 5 12 L’Orchestre propose un programme cheminant entre Vienne et Paris, avec trois œuvres de Mozart : la Symphonie n°31 dite « Paris » qu’il compose à 22 ans, à la fois brillante, spectaculaire et solennelle pour séduire le public parisien, l’Andante pour flûte et orchestre qu’il écrit la même année, et le Rondo originellement créé pour violon ; et l’Arlésienne de Bizet, composée trois ans avant Carmen sur un drame éponyme d’Alphonse Daudet, récitée par Éric Génovèse, sociétaire de la Comédie Française.

+33 3 84 79 79 79

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole

