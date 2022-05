Concert de clôture Festival Flam’ 2022, Concert de musique classique

2022-08-15 18:00:00 – 2022-08-15 15 65 EUR Pour sa 10ème édition, le festival Flam’ vous donne rendez-vous du 6 au 15 août pour une série de concerts, réunis par le thème “Dix jours Heureux”. Lundi 15 août, le concert Prestige de clôture aura lieu au Couvent des Minimes, dans la Citadelle de Blaye. Quatuor Varèse en sextuor

1ère partie Janacek : 1er quatuor à cordes

