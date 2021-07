Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire 49610, Les Garennes sur Loire CONCERT DE CLÔTURE – FESTIVAL DES CORDES DE LOIRE | JUIGNÉ-SUR-LOIRE Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Catégories d’évènement: 49610

Les Garennes sur Loire

CONCERT DE CLÔTURE – FESTIVAL DES CORDES DE LOIRE | JUIGNÉ-SUR-LOIRE
2021-07-25 17:30:00 – 2021-07-25 19:00:00

Les Garennes sur Loire 49610 13 EUR Au programme :

Rachel Sintzel & Gaspard Maeder Lapointe / violons

Darryl Bachmann & Nina Tonji / altos

Irène Jolys & Charbel Charbel / violoncelles DVORÁK

Quatuor à cordes n°12 en Fa Majeur, Op.96 « Americain » BRAHMS

