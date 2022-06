CONCERT DE CLOTURE DU SYMPOSIUM DE SCULPTURES MONUMENTALES DE MONTJEAN SUR LOIRE Mauges-sur-Loire, 17 juillet 2022, Mauges-sur-Loire.

CONCERT DE CLOTURE DU SYMPOSIUM DE SCULPTURES MONUMENTALES DE MONTJEAN SUR LOIRE

2022-07-17 19:00:00 – 2022-07-17

Rendez-vous le 17 juillet pour un concert de clôture gratuit le long des quais et sur la plage :

Dans un 1er temps, assistez au concert de Dolores et Johnny, de la compagnie Crue !

>> déambulation théâtrale et musicale … largement improvisée ! Dolores et Johnny débarquent à la recherche d’une plage. Ils interpellent, ils questionnent… Peut-être leur donnerez-vous la direction, peut-être leur livrerez-vous votre plage secrète… Rien n’est sûr mais sachez une chose, c’est que là où il fait bon vivre, ils ont le cœur à chanter !

Puis assistez au concert de Wilfried Voyer Trio !

>> Un trio jazz peu standard… Un saxophone, une guitare, une voix. Fred Renard, Wilfried Voyer et Julien Leray vou soumettent quelques pirouettes musicales autour d’un goût commun et plus que prononcé pour les chansons issues du répertoire du music-hall. Attention ! Vous risquez d’être les témoins de passation de flambeau à la volée, d’improvisations inspirées, de complicité remarquable.

Concert gratuit, sur les quais et sur la plage,

En partenariat avec C’est par ici qu’ça se passe !

Concert de clotûre pour la 26ème édition du Symposium de sculptures monumentales !

contact@osezmauges.fr +33 2 41 39 07 07 http://www.osezmauges.fr/

